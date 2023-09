Após colisão traseira, veículo sai da pista e bate em poste

Um grave acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 7, na rodovia PR 158, na saída para Maringá, no trevo de acesso do aeroporto de Campo Mourão. No acidente, um Fiat Palio foi atingido na traseira por um GM/Astra, no momento em que ambos trafegavam pela rodovia sentido a Campo Mourão.

Após impacto, o condutor do Palio perdeu o controle e saiu da pista. No veículo estavam três pessoas, o motorista que sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu, e duas passageiras que apesar das contusões recusaram o atendimento.

Já o condutor do Astra acabou perdendo o controle da direção após a batida, saiu da pista descendo uma ribanceira onde estão sendo feitas as obras de duplicação, e só parou a cerca de 100m do local do acidente após colidir contra um poste.

O motorista desceu do carro revoltado e ainda discutiu com testemunhas que presenciaram o acidente. Depois saiu do local. Ele deverá ser intimado para prestar esclarecimentos sobre o acidente. Os veículos tiveram danos de grande monta.