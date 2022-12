Após colisão e tombamento, polícia encontra contrabando em veículo

Uma colisão traseira envolvendo um Ford Edge e uma GM/Montana causou o tombamento da Montana na rodovia BR-487, Estrada Boiadeira, próximo à rodoviária de Campo Mourão. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 5.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar constatou que havia cigarros contrabandeados do Paraguai na Edge. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e assumiu a ocorrência, porém, o motorista já havia fugido do local abandonando o carro com a mercadoria.

O motorista da Montana, que teve o carro atingido na trasera, foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital com ferimentos.