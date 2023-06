Após colisão, caminhões param a poucos metros de ribanceira

Uma grave colisão entre dois caminhões por volta das 07h30 desta terça-feira, 13 deixou os dois motoristas feridos, mas sem gravidade. O acidente envolveu um caminhão-baú e um caminhão de silagem, na rodovia PR-549, na comunidade da Água da Biquinha, entre Corumbataí do Sul e o trevo de Luiziana.

Por pouco os caminhões não despencaram em uma ribanceira de cerca de 100 metros. O acidente aconteceu em uma curva fechada, no alto do morro da Biquinha. Os caminhões seguiam em sentido contrário e ao entrarem em uma curva, simultaneamente, acabaram colidindo lateralmente.

Após o impacto, os veículos pararam em um dos lados da pista, bem próximos a uma ribanceira de aproximadamente 100 metros. O motorista do ônibus da secretaria municipal de Saúde de Barbosa Ferraz, Mário Célio, levava pacientes para consultas em Campo Mourão e passou logo em seguida pelo local. Ele parou e prestou assistência aos motoristas envolvidos.

Apesar da gravidade do acidente, os dois sofreram apenas ferimentos leves. Eles foram atendidos pelas equipes de Saúde do município de Corumbataí do Sul.

Com informações e fotos: Colunanews.com.br