Após acidente, rapaz com CNH cassada nega ser condutor de moto

Um acidente envolvendo duas motocicletas, na noite desta quarta-feira, deixou dois rapazes feridos na avenida Armelindo Trombini, em Campo Mourão. No entanto, ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou apenas a moto de um dos envolvidos, um entregador de pizza de 24 anos.

O outro rapaz envolvido o acidente, de 27 anos, contou que aos policiais que estava na garupa de um mototaxista, quando o mesmo perdeu o controle e bateu na outra moto ao desviar de um carro que atravessou na sua frente.

A PM, no entanto, localizou a outra moto envolvida no acidente, escondida em uma sala comercial. Ao verificar a placa, constatou que o veículo estava no nome do jovem que dizia estar na garupa de um mototaxista.

Além disso, os policiais constataram que ele está com a habilitação cassada, levantando a suspeita de que o mesmo dirigia a moto, já que no local não foi encontrado o suposto mototaxista. Os dois foram atendidos pelo Siate e encaminhados ao Pronto Socorro.