Ambulância provoca acidente e fere duas mulheres em motocicleta

Apesar do pouco movimento no trânsito de Campo Mourão, a Polícia Militar registrou uma colisão entre uma ambulância do município de Quarto Centenário e uma Honda Biz (placas Mercosul), na área central de Campo Mourão. As duas ocupantes da moto ficaram feridas.

O acidente ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua São Josafat. A condutora da Biz, de 26 anos, estava acompanhada de uma mulher de 54 anos.

Elas trafegavam pela Capitão Indio Bandeira, sentido Centro/Lar Paraná. O motorista da ambulância seguia pela rua São Josafat e não percebeu a moto. Ao cruzar a avenida, entrou na frente da motocicleta, que bateu em cheio na lateral do veículo

As duas mulheres sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital Pronto Socorro pelo Samu.