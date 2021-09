Advogado de Maringá morre em acidente com moto na PR 487

O advogado de Maringá, Gilberto Vilas Boas, 38 anos, morreu vítima de um trágico acidente com a motocicleta Ducati/Panigale, de alta cilindrada que pilotava pela rodovia PR 487, entre Luiziana e Iretama.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo, por volta das 11h30. De acordo com as informações, após perder o controle da direção em uma curva, ele acabou batendo no guard rail e foi arremessado contra um paredão de pedras.

O Samu de Iretama e até mesmo a equipe do Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Samu de Maringá foram acionados, mas Vilas Boas já estava morto.

A vítima saiu de Maringá com um grupo de amigos motociclistas para ir tomar café em Iretama. O acidente ocorreu quando eles retornavam para Maringá.

A motocicleta ficou completamente destruída. O cabo da Polícia Rodoviária Estadual, Anderson Carlos disse que a maioria dos acidentes que ocorre na PR 487 é motivado pela imprudência. “Essa pista tem muitas curvas, é bem sinalizada, mas infelizmente muita gente não respeita a sinalização e acaba ocorrendo esse tipo de tragédia, com certa freqüência”, disse o policial.