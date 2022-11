Adolescente fica ferida ao ser atropelada por motocicleta

Uma adolescente de 16 anos ficou ferida ao ser atropelada por uma motocicleta na noite dessa quinta-feira, na avenida John Kennedy, esquina com a Rua das Glórias, no Lar Paraná.

O acidente ocorreu no momento em que a jovem atravessava a rodovia, sem a devida atenção com o trânsito. Com o impacto, tanto ela quanto o condutor da moto acabaram caindo.

Uma equipe do Samu passava pela avenida prestou os primeiros socorros. O Siate chegou em seguida e encaminhou a adolescente ao hospital, enquanto o motociclista, sem ferimentos, recusou o atendimento.