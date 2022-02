Acidente na rodovia PR 487 fere três adolescentes e uma mulher

Três adolescentes de 11, 14 e 17 anos ficaram feridos, dois em estado grave em mais um acidente ocorrido na rodovia PR 487, entre Campo Mourão e Luiziana. Uma mulher também ficou presa às ferragens e sofreu ferimentos graves. O motorista não foi encontrado no local.

O acidente ocorreu no início da noite desse domingo, próximo à Fazenda Experimental da Coamo. As vítimas viajavam em um GM/Corsa, que antes de capotar fora da pista teria batido em um VW/Gol, mas esse segundo veículo não foi localizado.

O motorista fazia ultrapassagem quando supostamente teria batido no Gol e capotado. Um adolescente de 14 anos foi ejetado do automóvel e uma outra menor, de 11 anos, teve fratura de fêmur. Também sofreu ferimentos, mas sem tantas gravidades um terceiro adolescente de 17 anos.

No carro viajava também uma mulher de aproximadamente 40 anos. Ela ficou presa às ferragens e foi atendida por equipes do Siate e Samu. Os dois adolescentes em estado grave foram internados na Santa Casa e a mulher e jovem de 17, no hospital Pronto Socorro.

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru e a Polícia Militar também estiveram no local dando apoio aos socorristas. O motorista do Corsa teria fugido do local e ainda não foi localizado.