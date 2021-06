Acidente na PR 487 deixa mulher em estado gravíssimo; filha que dirigia carro também ficou ferida

Um violento acidente envolvendo um Fiat Uno, placas de Iretama, e um Fiat Strada, placas Mercosul (Campo Mourão), deixou uma mulher de 57 anos gravemente ferida. O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta segunda-feira, na PR 487, entre Luiziana e Iretama.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual, o Fiat Uno era dirigido por uma mulher de 37 anos, que estava acompanhada de sua mãe, de 57 anos. Ela transitava sentido Luiziana a Iretama, enquanto a Strada, conduzida por um homem de 45 anos, seguia em sentido contrário.

No local da batida, existe uma terceira faixa para quem transita sentido Iretama a Campo Mourão. Pelo que foi apurado no local, um caminhão ultrapassava o Fiat Strada, momento em que o Uno se enroscou na lateral do caminhão e foi lançado para cima da Strada.

Com o impacto, os dois automóveis ficaram com danos de grande monta. A condutora do Uno teve ferimentos generalizados, mas sua mãe sofreu lesões gravíssimas.

Elas foram atendidas por equipes do Siate de Campo Mourão e Samu, de Iretama. A passageira do Uno foi atendida pelo Aeromédico do Samu que a encaminhou ao hospital. O condutor da Strada não se feriu, apesar da gravidade do impacto. O motorista do caminhão parou um pouco à frente do local da batida.