Acidente na PR 317, em Maringá, mata mourãoense

O mourãoense Jonathas Coutinho Corradi, 33 anos, morreu vítima de um trágico acidente ocorrido na PR 317, próximo ao Race Park, em Maringá. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, quando Corradi perdeu o controle do veículo GM/Cobalt que dirigia, invadiu o canteiro central e capotou várias vezes, atingindo dois carros que transitavam no sentido contrário.

De acordo com o site Plantão Maringá, socorristas do Corpo de Bombeiros, Samu, e Viapar foram acionados, mas o motorista não resistiu. O condutor do outro veículo sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado ao hospital.

De acordo com as informações, a vitima morava em Maringá e havia se mudado recentemente para Campo Mourão.

Informações e foto: Plantão Maringá