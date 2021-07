Acidente na área central deixa condutora de veículo ferida

Dois veículos se chocaram no cruzamento da avenida Irmãos Pereira, com a rua São José, no centro de Campo Mourão, por volta das 8 horas desta quinta-feira. A batida deixou a condutora de um VW/Fox com alguns ferimentos, mas sem gravidade.

A mulher de 50 anos, dirigia pela avenida Irmãos Pereira, sentido Centro/Asa Leste, quando a condutora de um GM/Zafira, de 29 anos, que transitava pela rua São José, acabou invadindo a preferencial. Ela descia a rua sentido Centro/Parque do Lago.

Com o impacto, os dois veículos rodaram e o Fox foi parar sobre a calçada, derrubando uma placa de sinalização. A motorista da Zafira estava acompanhada de dois filhos, gêmeos, de 1 ano e sete meses, mas ninguém se feriu. A Polícia Militar esteve no loca para elaborar o boletim de ocorrência. O Samu prestou atendimento à motorista do Fox.