Acidente mata policial militar aposentado entre Fênix e Q. do Sol

O policial militar aposentado, Ilton José Luiz Pego, de 52 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, em um acidente ocorrido na rodovia que liga Fênix a Quinta do Sol. De acordo com as informações, Pego, como era mais conhecido, conduzia uma moto CB 300 cilindradas e bateu na traseira de uma carreta.

Com o impacto, ele morreu instantaneamente. Equipes de socorro estiveram no local, constataram o óbito e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Pego trabalhou como Policial Militar em Barbosa Ferraz durante muitos anos, no distrito de Ourilândia, onde moravam seus familiares. O motorista do caminhão ficou em estado de choque logo após o acidente.

Informações: Coluna do Rato