Acidente mata pai e filho na PR-845, em Nova Tebas

Um trágico acidente automobilístico por volta das 18h deste domingo (21), na PR-845, próximo à Fazenda São Bento, entre o distrito de Catuporanga e Nova Tebas, causou a morte de pai e filho.

Os dois viajavam em um veículo Chevrolet/Corsa, quando ocorrei a colisão com um Renault/Fluence, na rodovia PR-485. Os veículos trafegavam em sentido contrário quando se chocaram frontalmente.

O motorista do Corsa, Jeremias Rodrigues de Araújo, 38 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local, enquanto seu pai, Lázaro Honório de Araújo, 63 anos, chegou a ser socorrido pela equipe de saúde de Nova Tebas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

No Corsa viajava mais uma mulher de 60 anos, a qual foi encaminhada com ferimentos graves ao hospital. O motorista do Fluence, identificado por W.P., de 56 anos, também ficou gravemente ferido e foi transferido para um hospital de Ivaiporã.

Além do Samu e o Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, estiveram no local do acidente, equipes da Polícia Civil e a Defesa Civil de Manoel Ribas, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Instituto Médico-Legal (IML) para recolhimento dos corpos.