Acidente mata morador de Juranda e fere casal de Mamborê na BR 369

Um acidente entre dois automóveis, por volta das 22h30 dessa sexta-feira, causou a morte de um morador de Juranda e deixou ferido um casal de Mamborê. A colisão ocorreu na rodovia BR 369, próximo à comunidade Pensamento, em Mamborê.

Segundo informações o morador de Juranda, identificado como Marcos Carvalho (idade não divulgada), dirigia um veículo Gol, sentido Mamborê a Juranda, quando envolveu-se na colisão frontal com veículo Logan, ocupado por um casal de Mamborê.

A batida causou a morte instantânea de Carvalho, que ficou com o corpo preso entre as ferragens. O casal de Mamborê também ficou gravemente ferido e foi socorrido por equipes da Viapar, Corpo de Bombeiros e Samu. Os dois foram encaminhados para atendimento médico em um Hospital de Campo Mourão. Eles não tiveram a identidade divulgadas.

A vítima morta no local do acidente foi recolhida pela equipe do IML de Campo Mourão e o sepultamento ocorreu neste sábado à tarde. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

O casal de Mamborê havia se deslocado para abastecer o veículo no Posto GP e retornava para casa no momento da colisão.

