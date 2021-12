Acidente mata família de Campo Mourão na BR-277, em Guarapuava

Quatro pessoas de uma família de Campo Mourão morreram vítimas de um trágico acidente ocorrido por volta das 8h da manhã desta sexta-feira (24) na BR-277, em Guarapuava.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família viajava em um GM/Cobalt, com placas de Campo Mourão, sentido Curitiba, quando ocorreu a colisão frontal com um caminhão, próximo à balança no Distrito do Guará.

O motorista estava acompanhado de três passageiras e não houve sobrevivente. Todos morreram na hora. Três das quatro vítimas foram identificadas como João Costa, Abigail Bertolini e Erica Costa.

No caminhão uma passageira de 44 anos teve ferimentos leves e recebeu atendimento no Hospital Santa Tereza (Instituto Virmond).

O local tem faixa dupla, que proíbe a ultrapassagem, porém as circunstâncias do acidente ainda não foram apuradas. Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal (IML).