Acidente envolvendo três veículos mata motorista na PRC 487

Um acidente envolvendo três veículos no inicio da noite desse domingo, 16, causou a morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas. A colisão ocorreu na rodovia PRC 487, entre Iretama e Luiziana, por volta das 19 horas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, a condutora do veículo VW/Gol, placas de Campo Mourão, trafegava sentido Iretama a Luiziana, quando um Honda/Civic, placas de Vinhedo/SP, que seguia logo à sua frente fez uma manobra de ultrapassagem.

Durante a manobra, acabou batendo na lateral de um veiculo GM/Astra, também com placas de Campo Mourão que transitava em sentido contrário. Com o impacto, o Honda/Civic chocou-se na lateral do Gol fazendo com que o mesmo rodasse na pista e parasse na lateral direita, fora do acostamento, em uma área de mata.

O Honda/Civic e o GM/Astra também foram parar fora da pista, ficando com danos de grande monta. O motorista do Astra morreu no local e o corpo ainda não foi identificado.

O Gol era dirigido por uma mulher de 30 anos, de iniciais F.F., a qual estava acompanhada de C.F. F., 28 anos, H.F.M., 40, e de duas crianças, de 5 e 7 anos. Nenhum deles sofreu ferimentos.

No Honda Civic, o condutor V.C., 50 anos, estava acompanhado de G.O. 62 anos. Eles sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. O motorista fraturou a perna direita. As vítimas foram atendidas por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. O corpo do motorista do Astra foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.