Acidente envolvendo quatro veículos mata mulher de 47 anos na BR 369

Um trágico acidente envolvendo quatro veículos, incluindo um caminhão, matou a passageira de um dos automóveis de 47 anos. O acidente ocorreu nessa quinta-feira, por volta de 17h55, na BR 369, em Corbélia.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo VW/Nivus, placas de Sarandi, seguia sentido Corbélia/Ubiratã, quando em uma curva e faixa dupla contínua, o motorista iniciou manobra de ultrapassagem ao veículo à frente.

Ele não teve tempo de concluir a utrapassagem e bateu de frente no veículo M.BENZ/C200, placas de Presidente Prudente/SP, que seguia no sentido contrário. Após essa colisão, o Nivus foi projetado para a outra pista colidindo na lateral de um veículo de carga.

Na sequência o Nivus foi deslocado novamente para a pista contrária, ocorrendo a colisão frontal contra Chevrolet/Cobalt, com placas de São Paulo/SP, que seguia atrás do veículo M.Benz/C200 envolvido na primeira colisão.

O Cobalt foi projetado para fora da pista e o Nivus parou no centro da via. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu participaram do Socorro e atendimento das vítimas, que foram encaminhadas para o Pronto Atendimento Médico de Corbélia e Hospital Universitário de Cascavel.

A rodovia teve de ser interditada em ambos os sentidos por cerca de uma hora para atendimento às vítimas e retirada dos veículos da pista.

Os ocupantes da M.Benz/C200 e do veículo de carga ficaram ilesos. Os dois ocupantes do GM/Cobalt sofreram lesões, bem como todos os cinco ocupantes do VW/Nivus, sendo que a passageira do banco dianteiro, de 47 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo após ter sido removida do veículo e recebido os primeiros socorros no local.