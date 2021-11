Acidente entre dois veículos deixa mulher ferida em Campo Mourão

Uma mulher de 29 anos ficou ferida após colisão entre o veículo que ela dirigia e um outro automóvel. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida dos Lagos com a rua Santa Rita, em Campo Mourão.

Segundo as informações, a vítima dirigia um veículo GM/Corsa pela avenida dos Lagos, quando ao chegar no cruzamento com a rua Santa Rita acabou invadindo a preferencial e batendo em um VW/Gol.

O Gol era dirigido também por uma mulher. Ela teve escoriações leves e dispensou atendimento do Samu. No Corsa viajava ainda uma criança de aproximadamente 1 ano e meio.

Mas como ela estava em uma cadeirinha, não sofreu nenhum ferimento. A condutora do Corsa foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro.