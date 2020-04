Acidente entre motos deixa duas jovens feridas

Duas jovens de 19 anos ficaram feridas após a moto Honda Biz em que elas estavam, chocar-se contra outra motocicleta. O acidente ocorreu por volta das 19h20 desta quarta-feira, na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Eulália Carneiro de Campos, no semáforo do jardim Alvorada.

A outra moto, uma Honda CG 150cc, conduzida por um rapaz de 22 anos, seguia pela Perimetral Tancredo Neves, sentido Coamo/Lar Paraná, enquanto a Honda Biz descia a Eulália Carneiro de Campos, em direção ao jardim Alvorada.

A jovem que conduzia a Honda Biz disse que o sinal estava aberto para ela, mas o motociclista que seguia pela Perimetral também teria dito que o sinal estava verde quando ele atravessou.

Com o impacto, as duas ocupantes da Honda Biz caíram e sofreram ferimentos. Já o motociclista nem chegou a cair e recusou atendimento do Siate. As duas jovens foram encaminhadas ao hospital Pronto Socorro.