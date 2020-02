Acidente entre motocicletas deixa três feridos

Dois jovens de 19 anos e um homem de 42 ficaram feridos em um acidente envolvendo as duas motos em que eles estavam. A colisão ocorreu por volta das 18h de hoje, na avenida Guilherme de Paula Xavier, cruzamento com a rua São Paulo.

De acordo com as informações, a Honda Biz de cor branca, era conduzida por uma jovem de 19 anos. A outra moto, da mesma marca e modelo, mas de cor preta, era pilotada por um rapaz de 19 anos, acompanhado de um homem de 42 anos, na garupa.

As duas motos seguiam pela avenida Guilherme de Paula Xavier, sentido Centro/Lar Paraná. Ao chegar no cruzamento com a rua São Paulo, segundo testemunhas, o rapaz que conduzia Honda Biz preta, pela faixa da direita, entrou na frente da outra moto para acessar a rua São Paulo.

O choque foi inevitável e causou a queda dos três, mas nenhum deles sofreu ferimentos graves. O Siate prestou atendimento encaminhando todos ao hospital Pronto Socorro.