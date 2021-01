Acidente entre carro e ônibus deixa feridos na rodovia PR 487

Pelo menos cinco pessoas ocupantes de um VW/Passat ficaram feridas após violenta colisão com um ônibus, na rodovia PR-487. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, entre Campo Mourão e Luiziana.

Entre os feridos estão uma adolescente de 13 anos e uma criança de seis. Segundo as informações, o Passat, com placas de São Paulo, seguia sentido Luiziana/Campo Mourão e saiu para fazer ultrapassagem em local proibido.

Um caminhão que vinha em sentido contrário conseguiu desviar, porém, o ônibus que estava logo atrás acabou batendo violentamente no automóvel. Além dos dois menores, outros três ocupantes do Passat sofreram ferimentos: um homem de 49 anos, outro de 40 e uma mulher de 32.

A adolescente sofreu ferimentos mais graves. As vítimas foram atendidas por equipes do Samu, Siate e Aeromédico de Maringá. Elas foram encaminhadas a hospitais de Campo Mourão. O veículo ficou completamente destruído. No ônibus viajavam 28 pessoas e três tiveram ferimentos leves.