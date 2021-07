Acidente entre carro e moto fere duas mulheres em semáforo da Perimetral

Duas mulheres ficaram feridas em mais um acidente ocorrido no semáforo, localizado na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Engenheiro Mercer, que dá acesso ao jardim Cidade Nova. Elas estavam em uma moto Honda Biz, quando se envolveram no acidente com uma Fiat Strada.

O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira, por volta das 17h20. Segundo as informações, a condutora da Honda Biz, de 27 anos, com uma adolescente de 16 anos na garupa, seguiam pela Perimetral, sentido Lar Paraná/Parque de Exposições, enquanto o motorista da Strada, de 23 anos, transitava também pela Perimetral, mas em sentido contrário.

Quando chegaram ao semáforo, a motociclista teria feito a conversão para acessar o jardim Cidade Nova, sem parar para aguardar a passagem do automóvel. O motorista não conseguiu evitar o impacto.

Na queda, as duas jovens da moto sofreram escoriações e foram atendidas pelo Samu. Quando a Polícia Rodoviária chegou ao local para fazer o Boletim de Ocorrência, a moto já havia sido removida do local.