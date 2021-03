Acidente entre caminhões deixa motorista ferido na BR 272

Uma colisão traseira entre dois caminhões, na tarde desta quarta-feira, deixou um dos motoristas com ferimentos generalizados. A colisão ocorreu na rodovia BR 272, entre Farol e Janiópolis.

Envolveram-se no acidente um caminhão baú, com placas de Uberlândia (MG), e um caminhão Graneleiro, placas de Nova Tebas. Ambos seguiam no mesmo sentido, quando o motorista do caminhão baú acabou batendo na traseira do Graneleiro, que estava carregado com soja.

Com o impacto, o motorista de 46 anos, que provocou a colisão traseira, ficou prensado entre o banco e o volante. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou cortar o volante para fazer a retirada da vítima com segurança.

O Samu também esteve no local o homem ferido ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. O outro motorista não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para levantar as circunstâncias do acidente.