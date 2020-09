Acidente em semáforo, na saída para Maringá, causa tombamento de Van 

Um grave acidente na noite desta quarta-feira, causou o tombamento de uma Van, no semáforo, localizado na rodovia PR-158, saída para Maringá, entre a Coamo e o Paraná Família. A colisão ocorreu por volta das 22h, e deixou ferido o motorista de 25 anos do outro veículo, um VW/Gol.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e as informações que obteve davam conta de que o rapaz que dirigia o Gol, com placas de Janiópolis, teria furado o sinal vermelho. Há suspeitas ainda de que ele havia bebido.

A Van era ocupada por um casal, o motorista de 63 anos e uma mulher de 38. Ele relatou que vinha pela avenida Comendador Norberto Marcondes e ao chegar no semáforo tentou a travessia, pois encontrou o sinal aberto, mas acabou surpreendido pelo Gol, que trafegava em alta velocidade pela rodovia, sentido Campo Mourão/Peabiru.

Com o impacto na lateral, a Van tombou, mas o casal saiu ileso. Já o motorista do Gol sofreu ferimentos e foi atendido pelo Samu. A PRE vai apurar as circunstâncias do acidente.