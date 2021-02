Acidente deixa um morto e outro ferido na região de Goioerê

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em uma colisão entre um veículo Saveiro e um caminhão, na tarde desta terça-feira. O acidente ocorreu por volta das 17 horas, na rodovia PR-180, entre Goioerê e Moreira Sales.

O veículo Saveiro pertence à empresa Realme, de Goioerê, e era ocupado pelas duas vítimas. Uma delas morreu no local e a outra ficou gravemente ferida. O choque foi com um caminhão Mercedes Benz.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. As duas pessoas que estavam na Saveiro seriam de Umuarama. Elas ainda não foram identificadas.

Informações: Goionews