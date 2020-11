Acidente deixa mulher gravemente ferida na PR 158

Uma violenta colisão entre um caminhão bitrem e um caminhão Iveco (baú), deixou uma mulher de 32 anos gravemente ferida e um adolescente de 15, com alguns ferimentos. O acidente ocorreu por volta das 14h desta terça-feira, na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru.

Segundo as informações, o condutor do bitrem, com placas de Carambei, de 32 anos, manobrava na rodovia para fazer o retorno, sentido a Peabiru, quando o motorista do Iveco não conseguiu evitar o impacto. O condutor de 55 anos chegou a frear, mas não evitou a batida.

No caminhão Iveco, placas de Umuarama, além do motorista, viajava a filha dele de 32 anos e um neto de 15. A mulher sofreu lesões gravíssimas e precisou ser atendida pelo Samu, Siate e pelo aeromédico de Maringá. Os dois condutores não se feriram.