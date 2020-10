Acidente deixa motorista prensado na cabine de veículo na rodovia BR 272

Um homem de 36 anos, condutor de uma caminhoneta Kia furgão ficou preso às ferragens do veículo após bater na traseira de uma caminhoneta F-250 que estava parada na rodovia. O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira, na rodovia BR 272, entre Goioerê e Janiípolis.

No local a pista estava bloqueada para obras. Com a força do impacto, a F-250 foi jogada contra outra caminhoneta, uma Ford Ranger, causando engavetamento.

O condutor da camioneta Kia (placa Mercosul, de Campo Mourão), não teria percebido os veículos parados na pista. Ele ficou com as pernas presas às ferragens da cabine da camioneta e a equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê foi acionada para retirá-lo do veículo, com o uso do encarcerador.

Também deram apoio duas equipes do Samu. Com ferimentos moderados, ele foi encaminhado ao hospital. Os veículos tiveram danos de grande monta.

