Acidente deixa motorista ferido, no centro de CM

Uma colisão entre um VW/Santana, com placas de Campo Mourão, e um VW/Saveiro Robust, placas de Iretama, deixou o condutor do Santana ferido, mas sem gravidade. O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta segunda-feira, no cruzamento da avenida Capitão Indio Bandeira, com a rua São Josafat.

O motorista do Santana trafegava pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná, quando o automóvel de Iretama atravessou a preferencial. O condutor da Saveiro, de 67 anos, disse que não viu o Santana e entrou na avenida.

Com o impacto, a parte frontal do Santana teve danos de grande monta. O motorista, de 46 anos, sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado ao hospital pelo Samu. A Saveiro teve danos de pequena monta.