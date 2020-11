Acidente deixa adolescente ferida no Jardim Albuquerque

Uma colisão entre dois veículos, no início da noite deste sábado, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão, deixou uma adolescente de 12 anos, ferida. A colisão ocorreu por volta das 18h30, no cruzamento da rua José Wierzchon com a rua João Batista Perdoncini.

Envolveram-se no acidente um Ford Fiesta e um GM/Cruze, ambos com placas de Campo Mourão. O Cruze seguia pela João Batista Perdoncini, enquanto o Fiesta transitava pela rua José Wierzchon (preferencial).

O motorista do Cruze acabou invadindo a preferencial e batendo forte no Fiesta. Com o impacto, uma menina de 12 anos, passageira do Fiesta se feriu e foi atendida pelo Siate e Samu.

Ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. Os outros envolvidos no acidente não se feriram. Os veículos tiveram danos de grande monta.