Acidente de moto mata filho de ex-prefeito de Rancho Alegre do Oeste

Um trágico acidente automobilístico ocorrido na noite de ontem, causou a morte de Ulices Eugênio da Silva Junior, 36 anos. Ele pera secretário da Prefeitura de Rancho Alegre do Oeste e filho do primeiro prefeito do município, Ulices Augênio da Silva.

Segundo as informações, ele foi vítima de um acidente de moto. O acidente aconteceu quando ele trafegava com sua motocicleta Honda Biz e perdeu o controle ao passar em um quebra-molas.

Junior ficou ferido na queda, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu às 11 horas desta sexta-feira. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Informações: Goionews