Acidente com ônibus de trabalhadores deixa vários mortos no Paraná

Um acidente com ônibus deixou pelo menos 10 trabalhadores mortos e dezenas de feridos na região de Sapopema, próximo a Londrina. A tragédia ocorreu na rodovia PR 090.

Conforme as primeiras informações, levantadas pelo portal Curiúva, o acidente envolveu um ônibus vindo de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), trazendo trabalhadores para prestação de serviços em Telêmaco Borba.

O acidente aconteceu pouco depois das 23 horas dessa quarta-feira (30), na PR 090, no local conhecido por Serra Fria. Chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuido para a tragédia. O motorista teria perdido o controle em uma curva e o ônibus caiu em uma ribanceira de aproximadamente 500 metros, capotando várias vezes.

Alguns passageiros foram ejetados para fora do veiculo e outros ficaram presos nas ferragens. Equipes de socorro de várias cidades foram até o local para trabalhar no resgate das vitimas. A Polícia Rodoviária ainda não tem o número exato de vitimas. Os corpos foram encaminhados ao IML de Londrina.

Com informações: Portal Curiúva