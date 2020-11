Acidente com motoneta deixa mulher ferida 

Uma mulher de 43 anos ficou ferida em um acidente envolvendo a motoneta de 50cc que ela conduzia e um Citroen C4, placas Mercosul (Campo Mourão). A colisão ocorreu no cruzamento da rua Allfeu Teodoro de Oliveira (rua das Torres), com a rua Hideji Kobayashi, no jardim Cidade Nova, por volta das 17h45 desta quinta-feira.

Segundo as informações, a condutora do Ciclomotor seguia pela rua Alfeu Teodoro de Oliveira, sentido bairro/centro, quando foi surpreendida pelo automóvel, que avançou a preferencial.

O condutor seguia pela Hideji Kobayashi e não viu a motoneta. Com o impacto, a mulher sofreu ferimentos na perna direita e foi atendida pelo Siate. Ela recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levada ao hospital Pronto Socorro.