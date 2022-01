Acidente com caminhão dos Correios mata motorista

Um caminhão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos bateu contra uma árvore à margem da rodovia PR-323, entre Sertanópolis e Sertaneja na tarde desta quinta-feira (13). O motorista de 58 anos morreu no local.

Ele perdeu o controle da direção e saiu da pista, mas as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O caminhão do serviço SEDEX da empresa havia saído de Indaiatuba, cidade do estado de São Paulo, e faria entregas em Londrina.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina. A vítima era um funcionário terceirizado dos Correios.

Foto e informações ricmais.com.br