11º BPM vai intensificar fiscalização voltada à embriaguez ao volante no Carnaval

O período festivo de Carnaval chegou e com isso uma grande preocupação da Polícia Militar: o consumo de bebidas alcoólicas e direção. Uma mistura que não acaba bem e, em muitos casos, termina em tragédia nas ruas e rodovias.

Estudos mostram que a ingestão de bebidas alcoólicas diminui os reflexos neuromusculares. Qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, afeta a capacidade de ação do indivíduo, ou seja, resulta no atraso da capacidade do motorista em tomar decisões.

Isso faz com que a condução de veículos seja muito perigosa, com resultados muitas vezes desastrosos. Por isso, o alvo da fiscalização é justamente o condutor que ingere bebida alcoólica e conduz um veículo.

O major Alencar, que responde pelo comando do 11º Batalhão ressalta que o foco é trazer segurança para todos. “É um período que muitas pessoas gostam de se divertir. Contudo, enquanto profissionais de segurança pública, estamos sempre preocupados em realizar ações que trazem benefícios à população, por isso fica o alerta aos condutores sobre a importância de dirigir com responsabilidade, sem uso de bebidas alcoólicas”, diz.

Ele reforça que bebida e direção é uma combinação muito perigosa, por isso a importância de um trabalho preventivo junto à sociedade.

O motorista que apresentar qualquer índice de álcool por litro de ar, durante o teste do etilômetro será punido com multa no valor de R$ 2.934,70, com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Nos testes em que o condutor apresentar resultado superior a 0,34mg/l, a situação se torna crime de trânsito.

Neste caso, além de multa e suspensão do direito de dirigir, o motorista é preso e encaminhado à delegacia. No caso de reincidência no período de 12 meses, a pena será aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH por 2 anos.

As penalidades também são aplicadas nos casos em que o motorista simplesmente não realiza o teste do etilômetro. Ele também será multado no valor de R$ 2.934,70 e terá suspenso o direito de dirigir por 1 ano.

Com informações: Comunicação Social 11º BPM