Empresário Newton Leal, da Zeiss Vision Center de Campo Mourão, participa de convenção da marca Zeiss, em Berlim

O empresário mourãoense Newton Leal, esteve participando do The Zeiss Vision Convention 2023, convenção mundial das lentes, que reúne empresários e profissionais de oftalmologia e ópticas para apresentar as novidades da conceituada marca de lentes alemã e debater tendências do mercado.

O evento foi realizado em Berlim, capital da Alemanha, onde profissionais do setor de todo o mundo se reúnem para explorar a ZEISS, inovações, tendências, tópicos e desfrutar de intercâmbios profissionais aprofundados.

Newton Leal, que atua no setor óptico mourãoense, desde 1992, representante da marca Zeiss em Campo Mourão, falou da importância de participar do evento.

“Estou feliz por ter participado pela primeira vez da Convenção Internacional da Zeiss. É muito gratificante trazer em primeira mão, à nossa loja, as novidades do mercado óptico mundial e suas tendências, como o mais novo lançamento para o controle da miopia infantil, o ZEISS Myocare”, disse o empresário.

O evento de 2023 ocorrido no mês de outubro recebeu mais 2.600 participantes de 69 países. A Zeiss está expondo como uma empresa de tecnologia inovadora que abrange todas as áreas relativas a óptica oftálmica: pesquisa e desenvolvimento, inovações em lentes, tecnologias, aplicações e plataformas, soluções para óptica oftalmológica moderna, palestras de especialistas e demonstrações de tecnologias ópticas.

Em discussão, os grandes problemas que a indústria enfrenta, como a miopia, o envelhecimento da população e a integração da oftalmologia e da óptica oftalmológica, bem como o papel da Zeiss como uma verdadeira parceira dos profissionais da visão. Além disso, produtos e tecnologias premiados foram apresentados na Convenção ZEISS 2023.