Vacinação prossegue nesta semana com segunda dose

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua nesta semana com o calendário da segunda dose. Nesta segunda-feira (03), o atendimento será apenas presencial, na Casa da Cultura, para profissionais de saúde que receberam a primeira dose da Astrazeneca dias 11 e 12 de março e da Sinovac dias 7 e 8 de abril.

Na quarta-feira, dia 5, segunda dose da Sinovac para idosos que receberam a primeira dia 10 de abril. Na sexta-feira, dia 7, para quem recebeu a primeira dose dia 12 de abril. Para ser vacinada a pessoa deve levar RG ou CPF, Cartão do SUS e o comprovante da primeira dose.

Os profissionais da Saúde trabalharam no sábado e domingo para imunização com a primeira dose das faixas etárias de 62 e 61 anos. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o envio de mais doses pelo governo do Estado para dar continuidade à primeira dose.

Junto com a vacinação está sendo realizada a campanha “Corrente do Bem”, encabeçada pelas senhoras de Rotarianos em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma caixa foi colocada no local da vacinação para quem puder e quiser (voluntariamente) doar alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza. Os produtos serão destinados a famílias carentes afetadas pela pandemia.