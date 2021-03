Vacinação de idosos acima de 76 anos nesta quarta será dividida por sexo

Prossegue nesta quarta-feira (2u), a vacinação contra Covid-19 para idosos acima de 76 anos ainda não imunizados. Para organizar melhor o atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde vai dividir por sexo: de manhã as mulheres e à tarde, os homens. A estrutura de atendimento continua na Casa da Cultura (ao lado do Teatro Municipal), das 8h30 às 16 horas, com distribuição de senhas, também pelo sistema drive thru.

“Decidimos dividir por sexo para reduzir a concentração nas primeiras horas da manhã. Hoje muitas pessoas chegaram de madrugada na fila. Começamos as 8h30 e às 10 horas já não tinha mais filas. Não há necessidade de vir cedo, ficar esperando por horas, pois a vacina vai até as 16 horas e temos doses suficientes”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Para ser vacinado é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS.

O município recebeu do governo do Estado 920 doses de vacina na sexta-feira e mais 3.300 nesta terça. Com isso será possível continuar a vacinação quinta-feira para a faixa etária acima de 75 anos e segue na sexta-feira. “O sistema drive thru, com apoio da Polícia Militar e da Diretran está funcionando muito bem e ajuda muito a agilizar a vacinação”, enfatiza o secretário.

Ele reforça que devem ser obedecidas as normas de distanciamento e a faixa etária. “Pessoas mais novas estão vindo, assim como alguns querendo a segunda dose. Precisamos de colaboração para não tumultuar o trabalho. Nesse momento está sendo aplicada apenas a primeira dose”, orienta o secretário.