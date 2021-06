Vacinação Covid para gestantes e puérperas nesta quinta-feira

A campanha de vacinação contra a Covid-19 terá continuidade nesta quinta-feira, dia 3, mesmo com o ponto facultativo da festividade religiosa de Corpus Christi. O atendimento será voltado exclusivamente a gestantes e puérperas (até 45 dias após parto) acima de 18 anos, na Casa da Cultura e em frente a Unespar, das 8h30 às 13 horas.

“Elaboramos um calendário tentando atender a população da melhor forma possível. No caso das gestantes e puérperas escolhemos essa data específica para que elas não tenham que ficar enfrentando filas junto com outros grupos”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O prefeito Tauillo Tezelli também comunicou que não haverá recesso no serviço público. Por isso a vacinação prossegue na sexta-feira (04) para pessoas com comorbidades com 25 anos ou mais e forças de segurança, também das 8h30 às 13 horas. As pessoas com comorbidades devem levar atestado médico.

Já no sábado (5), também no período da manhã, será a última chamada para idosos a partir de 60 anos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina. O calendário completo e detalhado da vacinação é divulgado diariamente na página da prefeitura nas redes sociais.