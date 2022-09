Vacinação contra poliomielite na praça central, no próximo sábado

Crianças a partir de um ano e menores de cinco anos são o público alvo da campanha de vacinação contra a poliomielite, que será realizada no próximo sábado, dia 3 de setembro, das 9 às 17 horas, na Praça São José.

O objetivo da campanha é ampliar a cobertura da imunização contra a poliomielite. “Temos uma meta de 4.800 crianças e ainda não chegamos a 2 mil. É muito importante que as famílias levem as crianças e a carteira de vacina”, ressalta a gerente da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Suelen Lima.

A vacinação contra a polio começou no dia 8 de agosto e segue até o dia 9 de setembro. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade.

A atualização da situação vacinal aumenta a proteção contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos e hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A mobilização nacional é uma estratégia adotada pelo Ministério da Saúde e é realizada com sucesso desde 1980.