Vacinação contra o sarampo segue até dia 31 de agosto

A imunização é a mais importante defesa contra a transmissão de doenças infecciosas como o sarampo. Este ano, no Paraná, a vacinação segue até 31 de agosto e tem como prioridade ampliar a cobertura em jovens adultos – pessoas entre 20 e 49 anos. Isso porque este público foi o mais infectado no Estado no surto que teve início em agosto de 2019.

“Ficamos mais de 20 anos sem registro de sarampo no Paraná. Como as pessoas não estavam mais habituadas com a preocupação em relação ao sarampo, muita gente deixou de se vacinar e de cumprir o cronograma de doses de imunização. Isso deixou a população mais vulnerável ao vírus”, explicou o secretário da Saúde Beto Preto.

VACINAÇÃO

A indicação é que qualquer pessoa que não tenha certeza, ou não possua documentação que comprove que tomou as doses da vacina, se desloque até uma unidade de saúde próxima da sua residência para colocar ‘em dia’ a vacinação. “Entre o calendário vacinal estão doses da tríplice viral, que protege, além do sarampo, também da caxumba e rubéola, hepatites, poliomielite, entre outras”, disse o secretário estadual.

A vacinação é gratuita e as doses estão disponíveis em unidades de saúde gerenciadas pelos municípios. A população deve verificar com a prefeitura de sua cidade onde a vacina está disponível e ir até o local mais próximo, evitando aglomerações e deslocamentos desnecessários.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O Informe Epidemiológico do Sarampo reúne informações de agosto de 2019 até 19 de agosto de 2020. O Paraná registra 1.870 casos confirmados da doença. São 18 casos a mais que no informe anterior. Porém, são confirmações antigas, de meses anteriores, que estavam em análise no Laboratório Central do Estado.

“A vacinação é de extrema importância para encerrarmos esse surto de sarampo em curso. Queremos pedir mais uma vez para que as pessoas tomem a vacina”, finalizou Beto Preto.

