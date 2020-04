Vacinação contra gripe será retomada no próximo dia 16

A Secretaria Municipal de Saúde vai retomar no próximo dia 16 de abril a vacinação contra a gripe. A segunda etapa, além dos idosos que ainda não foram imunizados, vai incluir professores de escolas públicas e privadas, profissionais de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Na sexta e nesta segunda-feira foram aplicadas mais de 4.500 doses enviadas pelo governo do Estado. “Até dia 16 receberemos os lotes para a segunda etapa”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Na última etapa, a partir de 9 de maio, serão imunizados crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, indígenas, adolescentes e jovens com idade entre 12 e 21 anos sob medidas sócioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos com idade entre 55 e 59 anos de idade.

Mais de 8 mil idosos acima de 60 anos foram vacinados, bem como 2,5 mil profissionais da área da saúde. O secretário lembra que este ano o Ministério da Saúde antecipou a campanha, mas está enviando as vacinas de forma fracionada aos Estados, por isso foi necessário organizar o atendimento por faixa etária. Ele alerta que a vacina contra a gripe não previne contra o Coronovírus.