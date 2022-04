Vacinação contra gripe começa nesta terça para idosos acima de 75

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta terça-feira (5), a campanha de vacinação contra Influenza (gripe) para idosos acima de 75 anos. O atendimento no primeiro dia será das 13h30 às 16 horas, nas Unidades de Saúde dos jardins Paulista, Urupês, Damferi, Modelo, Tropical, Pio XII, Fortunato Perdoncini, Alvorada, Cohapar, Avelino Piacentini e CSU (Avenida Afonso Botelho).

Na quarta-feira (6), o atendimento será das 8 às 11 horas, nas UBS Pio XII, Lar Paraná (Vila Cândida) e Fortunato Perdoncini. Na quinta-feira (7), das 9 às 11h30, a Secretaria de Saúde estará com uma tenda na Praça São José para a vacinação. O público alvo é o mesmo: idosos acima de 75 anos.

A campanha deverá ser realizada em duas etapas. A primeira se estenderá até o dia 2 de maio, com direcionamento para idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Já a segunda fase entre os dias 3 de maio e 3 de junho, abrangendo crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A meta é atingir pelo menos 90% do público alvo. A nova vacina protegerá contra os subtipos da Influenza A (H1N1 e H3N2) e um subtipo da Influenza B. O imunizante também é ofertado por instituições privadas de saúde.