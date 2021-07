Vacinação contra Covid prossegue com 2ª dose e repescagem

A campanha de vacinação contra Covid-19 continua nesta segunda-feira (05), nas unidades de Saúde do Damferi, Tropical e Centro Social Urbano com segunda dose da Astrazeneca para quem tomou a primeira em 10 de abril ou antes. O horário é das 8 às 11h30. A imunização por faixa etária está suspensa até que nova remessa seja enviada pelo Estado.

Na terça-feira (06), das 8h30 às 16 horas, haverá repescagem de vacinação para profissionais da Educação básica, superior ou profissionalizante com 18 anos ou mais na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar. É obrigatória apresentação de declaração da instituição de ensino. Também na terça, no mesmo local e horário, podem procurar a vacina trabalhadores da área da saúde, inclusive médicos veterinários e profissionais de educação física, com 25 anos completos ou mais.

No fim de semana a imunização de primeira dose atendeu as faixas etárias de 45, 44 e 43 anos. “Nossas equipes não descansaram para poder atender a população. Nós temos pressa em concluir a imunização e por isso não estocamos vacinas”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Quem perdeu o prazo da vacinação por qualquer motivo, poderá ir no dia que estiver aberta para a população geral, apresentando os documentos pedidos para o público que se enquadra. “Recomendamos que as pessoas fiquem atentas com as informações nas mídias oficiais do município e da imprensa da cidade, que tem colaborado muito com as informações”, completou o secretário.