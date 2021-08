Vacinação contra Covid-19 avança para mais duas faixas etárias

Nesta segunda-feira (23) a vacinação contra Covid-19 em Campo Mourão avança para a faixa etária de 27 anos ou mais. Na terça (24), serão atendidos os que completaram 26 anos. O atendimento será na Casa da Cultura e estacionamento da Unespar, das 8h30 às 16 horas. É necessário apresentar comprovante de endereço e documento pessoal.

“Pessoas que por algum motivo perderam o prazo de vacinação da primeira dose também serão atendidas”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Graças ao avanço da vacinação o número de moradores com o vírus ativo tem caído, assim como os casos suspeitos e internações. No domingo, dos 11 pacientes na UTI, apenas quatro são de Campo Mourão.

O reflexo também pode ser constatado pela redução na procura pela Central de Triagem e na UPA. O secretário adverte, porém, que a pessoa só estará completamente imunizada após receber as duas doses. Por isso é fundamental quem já tomou a primeira ficar atento à data que consta no comprovante de vacina. O atendimento para a segunda dose é realizado nas unidades de Saúde dos bairros Damferi, Tropical e no Centro Social Urbano.

“Temos feito todo o esforço possível para agilizar a vacinação assim que recebemos as doses enviadas pelo governo do Estado”, reforça o secretário. Quem quiser colaborar com a campanha de assistência social pode levar um quilo de alimento não perecível.