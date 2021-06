Vacinação contra a covid-19 na noite desta sexta-feira em Campo Mourão

Na noite desta sexta-feira, a partir das 17 horas, até 21 horas, o Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Saúde, vacinará contra a COVID-19, com a primeira dose, pessoas com 57 anos, na Casa da Cultura e na Unespar. É obrigatória a apresentação de documentos pessoais e de comprovante de residência. Durante o dia, nesta sexta-feira, a vacinação é para pessoas com 59 anos (manhã) e 58 anos (no período da tarde).

No sábado, dia 12, vacinação é para pessoas com 56 anos, também na Casa da Cultura e na Unespar. “Estamos mobilizando toda a nossa equipe, para promover esta vacinação, atendendo a todas as pessoas, da melhor forma possível”, informa Sergio Henrique dos Santos, Secretário da Saúde do Município.

PRÓXIMA SEMANA

No domingo, vacinação de trabalhadores da educação, idade 40 anos e acima, na Casa da Cultura, das 8h30 às 13 horas. Na segunda-feira, vacinação dos trabalhadores em educação (ensino superior), com idade 50 anos acima no Centro Social Urbano, das 8h30 às 13 horas.

Na segunda-feira, na Casa da Cultura, vacinação para pessoas com 55 anos ou mais, das 8h30 às 16 horas. Na terça-feira, no Centro Social Urbano, é a vez do grupo da saúde (biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos veterinários, terapeutas ocupacionais, odontólogos e profissionais de educação física) – 45 anos de idade ou mais, das 8h30 às 13 horas (É obrigatória a apresentação da carteira do conselho de classe, de documentos pessoais e comprovante de residência).

Neste mesmo dia, terça-feira, na Casa da Cultura, serão vacinadas pessoas de 54 anos ou mais, das 8h30 às 13 horas. Todos estes citados receberão a primeira dose.