Vacina para crianças nesta quarta na APAE e na sexta-feira no Santuário

A Secretaria Municipal de Saúde definiu o calendário de vacinação contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos com a primeira remessa enviada pelo governo do Estado. Nesta quarta-feira (19), serão vacinados alunos da APAE, na sede da instituição, das 8h30 às 11h30. Os pais ou responsável deve estar presente, portando certidão de nascimento ou RG, CPF ou cartão SUS, além da carteirinha de vacinação da criança.

Na sexta-feira, dia 21, serão atendidas crianças com comorbidades ou deficiência permanente, no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Urupês, das 8 às 11h30. Os documentos exigidos são os mesmos dos alunos da APAE, além de laudo médico ou documento que ateste a comorbidade ou deficiência.

Campo Mourão recebeu 510 doses do imunizante pediátrico da farmacêutica Pfizer, distribuída pelo Ministério da Saúde. As doses são exclusivas para crianças de 5 a 11 anos. “A vacinação de crianças tem uma forma de diluição diferente, por isso a equipe tem que passar por um treinamento nesta terça para não ter nenhum erro de aplicação”, explicou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

O secretário também agradeceu ao padre Wesley Almeida, do Santuário, pela cessão do espaço. “Temos contado com a parceria do padre nesse trabalho, proporcionando maior conforto a quem vai tomar a vacina e aos servidores da Saúde”, ressaltou o secretário.