Vacina para crianças de 10 anos nesta quarta-feira em cinco locais

Crianças que já completaram 10 anos de idade serão imunizadas com a vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira, 2 de fevereiro. O atendimento será das 8 às 11 horas, nas UBS Damferi, Modelo, Avelino Piacentini, Santuário Nossa Senhora Aparecida e Centro Social Urbano (novo local – Avenida Afonso Botelho).

Os pais ou responsável deve estar presente, portando certidão de nascimento ou RG, CPF ou cartão SUS, além da carteirinha de vacinação da criança. “Dividimos a cidade em cinco pontos estratégicos para a vacina nesse momento em que estamos também com vários servidores da saúde positivados e outros no apoio à testagem. A vacina é liberada conforme recebemos as doses enviadas pelo governo”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.