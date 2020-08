Vacina contra o sarampo vai até dia 31 com baixa procura

Termina na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, a campanha de vacinação contra o sarampo. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que qualquer pessoa entre 6 meses e 59 anos que não tenha certeza, ou não possua documentação que comprove que tomou as doses da vacina, se desloque até uma unidade de saúde para colocar em dia a vacinação.

“Entre o calendário vacinal estão doses de outras vacinas, por isso é importante a pessoa levar a carteirinha para atualização”, explica o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra. Ele afirma que a procura pela vacina durante a campanha foi baixa em relação ao público estimado.

A vacinação será no horário de atendimento das unidades de saúde. Pela manhã vão atender as UBS dos bairros Cidade Nova, Modelo, Tropical, CSU, Cohapar, Lar Paraná, Piquirivaí e Vila Guarujá. À tarde no Alvorada, Paulista, Damferi, Copacabana e Pio XII. “Para o atendimento é importante lembrar que devem ser obedecidas as normas de prevenção ao Covid-19, com uso de máscara e higienização”, reforça Bezerra.

Ele lembra que o Paraná ficou sem registro da doença por mais de 20 anos. “Como as pessoas não estavam mais habituadas com a preocupação em relação ao sarampo, muitos deixaram de se vacinar e de cumprir o cronograma de doses de imunização. Isso deixou a população mais vulnerável ao vírus, que voltou”, explica.

De agosto de 2019 até 19 de agosto de 2020 o Paraná registrou 1.870 casos confirmados de sarampo. “A vacinação é de extrema importância para encerrarmos esse surto de sarampo em curso”, acrescenta Bezerra.

DOENÇA

O sarampo é uma doença infecciosa, transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações decorrentes do sarampo são mais graves em crianças menores de cinco anos e podem causar meningite, encefalite, pneumonia, entre outras. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e espirro. As micropartículas virais ficam suspensas no ar, por isso o alto poder de contágio da doença.