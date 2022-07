Vacina contra Covid para crianças de 4 anos nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que estará disponível a 1ª dose da vacina Sinovac para crianças de 4 anos na próxima sexta-feira, dia 22 de julho, das 8 às 11 horas. O atendimento será nas Unidades dos jardins Paulista, Tropical, Cidade Nova, Alvorada, Urupês, Centro Social Urbano, Modelo, Damferi, Cohapar e Jardim Copacabana.

A imunização dessa faixa etária está prevista na Nota Técnica nº 213/2022 do Ministério da Saúde. “Iniciaremos na sexta a vacinação para as crianças de 4 anos e num próximo calendário para as de 3 anos, de acordo com a disponibilidade de doses da vacina em estoque no município”, explica a gerente da Atenção Básica, Suelen Lima.

ADULTOS

Continua o atendimento com horário estendido nesta quinta-feira (21), em algumas unidades para vacinação da 3ª dose ao público adulto. No período da manhã (8 às 11 horas), serão atendidos os que tomaram a 2ª dose há pelo menos 4 meses nas UBS Paulista, Tropical, Cidade Nova, Fortunato Perdoncini, Damferi e Cohapar. Já das 16 às 21 horas, nas UBS Urupês, Centro Social Urbano, Paulista e Cohapar.

Quem tem 40 anos ou mais e tomou a 3ª dose há pelo menos 4 meses deve receber a 4ª dose também nesta quinta-feira, das 8 às 11 horas, nas UBS Paulista, Tropical, Cidade Nova, Fortunato Perdoncini, Damferi e Cohapar. Das 16 às 21 horas, o atendimento será nas UBS Urupês, Centro Social Urbano, Paulista e Cohapar.

JANSSEN

Adultos acima de 18 anos que receberam a 1ª dose da vacina Janssen há pelo menos 2 meses devem procurar as UBS Urupês, Centro Social Urbano, Paulista e Cohapar, das 16 às 21 horas. No mesmo horário também será aplicada a 3ª dose para os que receberam a 2ª dose da Janssen há pelo menos 4 meses, nas UBS Urupês, Centro Social Urbano, Paulista e Cohapar.