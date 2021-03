Vacina contra Covid-19 para idosos acaba e município aguarda envio de mais doses

Acabou na manhã desta terça-feira (16) as doses de vacinas destinadas a imunização de idosos na faixa etária acima de 77 anos. O município agora depende do envio de nova remessa pelo governo do Estado para dar continuidade a imunização.

“A gente sabia que a quantidade de doses que recebemos não seria suficiente para imunizar toda a faixa etária a que se destinava. E algumas pessoas que aguardavam na fila, infelizmente, não foram vacinadas. Esperamos receber mais doses o quanto antes”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.